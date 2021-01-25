28.09 / 28.29 33.97 / 34.38
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Для победы над пандемией коронавируса может понадобиться массовая вакцинация собак и кошек

12:48 25 января 2021
Собака у ветеринара

Для победы над пандемией коронавируса в будущем может понадобиться массовая вакцинация собак и кошек. К такому выводу, как пишет издание Metro, пришли ученые из Университета Восточной Англии, британского научно-исследовательского центра Институт Эрлхема и Университета Миннесоты, которые изложили свои взгляды в журнале Virulence.

Эксперты считают, что домашние животные могут заражаться вирусом и передавать его людям — в том числе и новые варианты вируса, которые развиваются у домашних животных Это представляет собой «значительный долгосрочный риск».

Доказано, что коты и собаки могут инфицироваться Covid-19, хотя пока не сообщалось о случаях заражения от этих животных человека. «Разрабатывать вакцины для домашних животных имеет смысл, чтобы предотвратить подобный риск», — говорит один из авторов исследования, профессор эволюционной генетики в Университете Восточной Англии Кок ван Остерхоут. Он отметил, что Россия начала разработку вакцины для домашних животных.

Ранее после обнаружения в Дании нового штамма коронавируса было решено уничтожить все поголовье норок в стране.

Читайте также — Заражают без видимых симптомов: ученые предупредили об особенностях передачи коронавируса кошками.

Фото pixabay

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер