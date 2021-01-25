«Дарница» представила новый муколитик «ДВАЦЕ»

Фармацевтическая компания «Дарница» в сотрудничестве с европейскими партнерами представила новый муколитик «ДВАЦЕ», который применяется для лечения острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы. Как сообщает пресс-служба компании, препарат является результатом сотрудничества с европейским производителем, специализирующимся на разработке гранул для оральных растворов, шипучих гранул и таблеток, а также таблеток, растворяющихся в ротовой полости.

По словам генерального директора фармацевтической компании «Дарница» Андрея Обризана сотрудничество украинского фармпроизводителя и европейских компаний ускоряет появление на отечественном рынке новых качественных лекарственных средств.

«Дарница» — активный игрок в сфере международной кооперации. Мы развиваем партнерство в сфере продуктовой разработки с европейскими компаниями. Наши партнеры из Италии, Испании, Ирландии, Греции, Польши и Болгарии такие же высокотехнологичные компании, как и «Дарница», они обладают собственными запатентованными технологиями, поэтому такое сотрудничество ускоряет появление на украинском рынке новых качественных лекарственных средств", — отметил он.

Муколитический препарат «ДВАЦЕ» выпускается в форме шипучих таблеток, содержащих действующее вещество ацетилцистеин. Показан при острых и хронических заболеваниях бронхолегочной системы, сопровождающихся повышенным образованием мокроты. Ацетилцистеин в составе препарата облегчает отхождение мокроты и способствует повышению синтеза глутатиона, который является важным фактором детоксикации. Эта особенность ацетилцистеина дает возможность применять его в качестве антидота при острых отравлениях парацетамолом и другими веществами (альдегидами, фенолами и т. п. ).

С 25 января «ДВАЦЕ» доступен в аптеках по всей территории Украины (за исключением Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Украины).

Напомним, «Дарница» в 2020 году представила 10 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах. Лончи 2020 включают также антибактериальную терапию, психическое здоровье, лечение заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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