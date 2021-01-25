В Украине зафиксирован случай заболевания человека хантавирусом: что важно знать

После коронавируса из Азии пришла новая угроза — хантавирус. Возбудитель переносится грызунами, а в организме человека вызывает тяжелый хантавирусный кардиопульмональный синдром. Первый случай заражения хантавирусом уже подтвержден в Украине, сообщает Zaxid.net.

Первым заболевшим на территории нашей страны стал житель Дрогобычского района Львовской области. В больницу во Львове пациент поступил с жалобами на высокую температуру, боли в пояснице и мышцах. Появление небольших кровоизлияний заставило врачей заподозрить геморрагическую лихорадку. Биоматериалы больного были проанализированы в Киеве. Подтвердилось, что у мужчины хантавирусная инфекция.

Пациент уже прошел курс лечения и выписан из больницы домой. Предполагается, что опасное заболевание мужчина получил при контакте с грызунами, возможно, с крысами, во время работ по хозяйству в селе.

Впервые хантавирусы были описаны в 1978 году. Они получили свое название в честь реки Хантан в Южной Корее. Там был зафиксирован один из первых случаев хантавирусной инфекции. Заболевание напоминает респираторную инфекцию и сопровождается головной болью, кашлем, общей слабостью, часто возникают проблемы с пищеварением.

Тяжелые формы хантавирусной инфекции могут привести к летальному исходу. Весной 2020 года такой случай зафиксирован в Китае.

Доказано, что человек может заразиться хантавирусом при контакте с грызунами: мышами, крысами. Своевременную дератизацию называют одним из способов профилактики опасного заболевания. В то же время жительница Германии в 2020 году стала подтверждением того, что хантавирус может передаваться даже через домашних крыс при достаточно близком контакте.

Фото pixabay.com

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