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Здоровье и медицина

Вакцина может не сработать: иммунолог предупредила о появлении необычного штамма коронавируса

19:35 27 января 2021
в больнице

Известный иммунолог, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала о новом «высокозаразном» бразильском штамме коронавируса Brazil P1, который впервые обнаружили в США.

Голубовская напомнила: пока ученые не имеют четких данных, что британский и бразильский штаммы вызывают более тяжелые формы заболевания.

Но Brazil P1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма.

По словам иммунолога, это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него. Кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19.

Медик отметила, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний заявляет, что бразильский вариант является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки. Там в клиниках не хватает кислорода и коек.

«Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью», — добавила Голубовская.

Напомним, ранее Ольга Голубовская призвала коллег не бояться лечить коронавирусную инфекцию всеми доступными методами, предотвращая тяжелые и критические состояния пациентов.

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