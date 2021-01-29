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Здоровье и медицина

ЕС одобрил вакцину от ковида компании AstraZeneca

9:32 29 января 2021
Вакцина от коронавируса

Вакцина против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, вокруг которой возник скандал из-за планов сокращения поставок в страны Евросоюза, получила разрешение для применения в странах ЕС.

Как сообщает «Немецкая волна», допуск дало Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA), а окончательное решение об использовании препарата должна утвердить Еврокомиссия. Отмечается, что в Германии комиссия по вакцинации рекомендует продукцию компании лишь для граждан от 18 до 64 лет.

Вакцина AstraZeneca — третий разрешенный препарат на территории ЕС вместе с вакцинами немецкой фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer, а также продукцией концерна Moderna из США.

От ранее разрешенных вакцин этот препарат отличается как более низкой ценой, так и лояльными условиями хранения (от двух до восьми градусов). Напомним, что продукцию других компаний следует хранить при более низких температурах — от минус 80 до минус 60 градусов для BioNTech / Pfizer и Moderna и от минус 25 до минус 15 градусов (Moderna).

Первой в мире вакцину от AstraZeneca утвердила Великобритания, препарат разрабатывался в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Напомним, что в Еврокомиссии заявили о планах ввести контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины, а правительство Великобритании предостерегло Евросоюз от «национализма» в данном вопросе.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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