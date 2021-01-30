Сам покойник заразить не может: доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах

Похороны умерших от коронавируса проводятся в закрытых гробах не из-за вероятного заражения здоровых здоровых людей. С таким заявлением на своей странице в YouTube выступил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, похороны человека, скончавшегося от коронавирусной инфекции, могут быть опасны, но лишь потому, что во время похорон родственники толпятся у гроба и совсем не думают о соблюдении социальной дистанции.

«Сам умерший никого заразить не может», — отметил специалист.

Установленные запреты на прощание с умершими родственниками и необходимость использования закрытых гробов, по мнению Комаровского, лишний раз подчеркивают тот факт, что государство не занимается проведением разъяснительной работы с населением по данному вопросу. По его словам, вместо жестких запретов стоило бы лишь установить разумные ограничения для присутствующих на церемонии, в частности, обязать всех использовать маску.

Доктор Комаровский пояснил, что способность к заражению других людей у больных коронавирусом снижается примерно через 4−5 дней после проявления первых симптомов, а потом становится минимальной. Поэтому нахождение рядом с умершим на похоронах не содержит дополнительного риска заболеть, сказал медик.

Справедливости ради ранее медики в различных странах мира озвучивали другую точку зрения, согласно которой коронавирус имеет способность сохраняться в тканях умершего на протяжении нескольких дней. Именно по этой причине они не рекомендовали родственникам на похоронах прибегать к прямым тактильным контактам с телом.

Напомним, ранее Комаровский советовал «отслеживать» увеличение риска заражения COVID-19 в закрытых помещениях при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа. Также он опроверг версию о большей опасности мутировавших версий COVID-19.

Фото gx.net.ua/

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