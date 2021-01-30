Лишний вес может прибавляться из-за нехватки гормонов щитовидной железы

Киевлянка, перешагнувшая полувековой рубеж, начала замечать, что поправляется. Хотя и считала, что вес растет «от лет, а не котлет», но все же обратилась к врачу. Анализы выявили нехватку гормонов щитовидной железы.

— Сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) — частая причина прибавки в весе, — объясняет врач-эндокринолог высшей категории, заведующая отделением реабилитации больных с патологией щитовидной железы Киевского городского клинического эндокринологического центра Тамара Грубник. — Человек ощущает слабость, которую ничем нельзя объяснить. Возникают отеки лица и рук, сильная сухость кожи. Еще один характерный признак — заторможенность.

Заметив у себя один или несколько симптомов, нужно обратиться к врачу. Специалист назначит анализы — общий анализ крови, исследования на гормоны. Нужно определить тиреотропный гормон, который регулирует работу щитовидной железы, и тиреоидный гормон, который вырабатывает сама железа, — Т4 свободный. По результатам анализов врач назначит лечение.

— Что делать, если доктор заподозрил аутоиммунное поражение щитовидной железы?

— Чтобы подтвердить диагноз, врач назначит анализ на антитела: они проявляют конфликт с иммунной системой. Если уровень превышает норму, лечение дополняют препаратами селена. Они не излечивают поломку иммунной системы, но снижают агрессивность иммунитета к тканям щитовидной железы.

— Как распознать избыточную выработку гормонов?

— Пропустить это состояние сложно, ведь избыток гормонов проявляется тиреотоксикозом: токсичным воздействием на организм. Человек худеет, сильнее потеет, часто плачет, раздражается. Характерный симптом — учащенное сердцебиение. Пациенты описывают его так: будто сердце выскакивает из груди. Тиреотоксикоз нужно обязательно лечить, чтобы избежать тяжелых осложнений.

Почему нарушение функции щитовидной железы нельзя оставлять без лечения? Какие причины аутоиммунного тиреоидита? Как справиться с тиреотоксикозом? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 2 февраля, с 10:00 до 11:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Тамара Юрьевна Грубник. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 февраля

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, причиной ранней седины может быть недостаточная функции щитовидной железы.

Фото: pixabay.com

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