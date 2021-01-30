Фотографии радостных людей, поедающих вредные продукты, влияют на наше питание

Мы даже не замечаем, что подталкивает нас выбирать в супермаркете или кафе не самые полезные продукты. Расслабляясь, можем позволить себе чипсы, попкорн, сладости, бургеры. Но, оказывается, это не всегда свободный выбор. Ученые из Астонского университета (Великобритания) установили, что на него могут влиять не только рекламные ролики, но и предпочтения друзей из соцсетей. Если человек видит, что его сверстники в «Фейсбуке» рассказывают о блюдах на основе овощей и фруктов, то он и сам переходит на более здоровое питание. И наоборот.

В издании The Daily Mail утверждается: когда на снимке в соцсети компания здоровых жизнерадостных людей с аппетитом поглощает вредные продукты, это дает основание другим тоже предаваться чревоугодию. Такой же эффект производят непосредственные сообщения друзей, которым вы доверяете, о том, какие еду или напитки они употребляли. Эксперты считают, что следует шире продвигать в соцсетях информацию о здоровье и правильном питании.

Тем временем ученые выяснили, что одежда с принтами забавных пончиков и гамбургеров заставляет детей полюбить вредную пищу.



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