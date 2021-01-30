Восемь ошибок, которые мешают похудеть

Вредной привычкой, мешающей похудению, немецкий диетолог Андреа Шмидт считает длительное недосыпание: «Если вы спите менее семи часов, то организм производит больше грелина — гормона, отвечающего за контроль голода и сытости». Грелин замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь. Врач рассказала об этом интернет-изданию Fitforfun.

Мешает снижению веса утренний стресс, например, резкое пробуждение под сигнал будильника: вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. Под воздействием этого гормона организм, чтобы получить необходимую энергию, начинает «сжигать» мышцы.

Третья вредная привычка — проснувшись, сразу выпивать чашку кофе, что приводит к выбросу кортизола. Вместо кофе надо выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения.

Шмидт призвала ни в коем случае не пропускать обед и другие приемы пищи. Организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания. Помимо прочего, снижаются работоспособность и концентрация внимания.

Пятый пункт в списке — недостаток движения. Диетолог призвала ежедневно делать десять тысяч шагов, не пользоваться лифтом, гулять во время обеденного перерыва.

Распространенная ошибка при похудении — упор на кардиотренировки. Надо наращивать мышечную массу: «Чем больше у вас мышц, тем больше жира вы сжигаете», — считает Шмидт.

Седьмая ошибка — «награждать» себя сладостями. Если от этого невозможно удержаться, Андреа Шмидт советует выбирать лакомства, которые не содержат сахара.

Восьмой пункт в списке — недостаток полезных жиров. Диетолог объяснила, что для похудения необходимо получать 30 процентов суточной потребности калорий из полезных жиров. Именно они контролируют баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, который, в свою очередь, отвечает за наращивание мышечной массы. Врач советует включить в рацион авокадо, орехи, оливковое и льняное масла, рыбу. Кроме того, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров, которые есть в колбасе, сыре, выпечке и сладостях.

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