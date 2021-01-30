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Здоровье и медицина

Зеленский пообещал украинцам бесплатную вакцинацию

19:37 30 января 2021
вакцина

Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавируса должна быть в Украине бесплатной. Об этом он сказал на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщили в Офисе президента.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство», — цитируют в ОП слова Зеленского.

В то же время, президент поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, у которых есть достаточно средств, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что вскоре ведомство расскажет гражданам, как получить вакцину от коронавируса. По его словам, у правительства есть средства, чтобы покрыть все потребности по вакцинации в первый месяц кампании.

Степанов также заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам предложат качественные вакцины, которые будут храниться в надлежащих условиях.

Напомним, в феврале Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Поставки предусмотрены в рамках программы COVAX. Препарат сразу направят на вакцинацию сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Фото из открытых источников

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