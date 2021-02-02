Названо число вакцинированных от ковида в мире

Количество иммунизированных от COVID-19 в мире превысило 100 млн человек, т. е. практически сравнялось с числом уже инфицированных землян (103,4 млн человек). Об этом сообщает Bloomberg, проанализировав данные по 64 странам мира.

Лидерами по числу вакцинированных граждан являются США (здесь препарат получили уже 32,8 млн. жителей), Китай — 24 млн., страны ЕС — 12,7 млн., Великобритания — 9,8 млн. и Израиль — 5 млн.

В России, согласно официальным данным этой страны на 5 января, вакциной «Спутник V» привилось около 1 млн человек.

Данные Bioomberg

По данным Университета Джонса Хопкинса, лидерами по количеству заражений остаются США, где число инфицирований составляет 26,3 млн., Индия (10,8 млн), Бразилия (9,2 млн), Великобритания (3,9 млн) и Россия (3,8 млн).

Напомним, ранее о начале вакцинации российским препаратом «Спутник V» сообщили т.н. «власти» самопровозглашенной «ДНР». Главарь боевиков Денис Пушилин сообщил, что якобы уже доставлено несколько тысяч доз и поставки будут регулярными.

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