Названо число вакцинированных от ковида в мире
Количество иммунизированных от COVID-19 в мире превысило 100 млн человек,
Лидерами по числу вакцинированных граждан являются США (здесь препарат получили уже 32,8 млн. жителей), Китай — 24 млн., страны ЕС — 12,7 млн., Великобритания — 9,8 млн. и Израиль — 5 млн.
В России, согласно официальным данным этой страны на 5 января, вакциной «Спутник V» привилось около 1 млн человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, лидерами по количеству заражений остаются США, где число инфицирований составляет 26,3 млн., Индия (10,8 млн), Бразилия (9,2 млн), Великобритания (3,9 млн) и Россия (3,8 млн).
Напомним, ранее о начале вакцинации российским препаратом «Спутник V» сообщили т.н. «власти» самопровозглашенной «ДНР». Главарь боевиков Денис Пушилин сообщил, что якобы уже доставлено несколько тысяч доз и поставки будут регулярными.17
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