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Здоровье и медицина

Названы необычные симптомы нехватки витамина D

14:19 2 февраля 2021
Капсула

Недостаток в организме человека витамина D может привести к многочисленным расстройствам. Об этом на своем сайте заявила американский фармацевт Сьюзи Коэн.

По мнению Коэн, дефицит витамина D вызывает акне, аритмию сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, приводит к раздражению кишечника, вздутию живота, сухому кератоконъюнктивиту, боли в теле, слабости мышц, снижению когнитивных функций, невропатии, макулодистрофии, обострению аутоиммунных заболеваний, хрипам, аллергии, красному плоскому лишаю.

Дефицит витамина D сопровождается также высоким уровнем сахара в крови, частыми кожными высыпаниями, эректильной дисфункцией, проблемами с мочеиспусканием, появлением перхоти и резкими изменениями настроения.

Напомним, медики считают, что при заражении коронавирусом COVID-19 витамин D значительно облегчает течение заболевания.

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