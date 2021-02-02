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Здоровье и медицина

Мендель подтвердила, что Зеленский принял важное решение по вакцинации

17:23 2 февраля 2021
вакцина

Президент Владимир Зеленский, который пообещал украинцам бесплатную вакцину от COVID-19, тоже будет вакцинироваться, чтобы стимулировать население делать прививки от инфекции. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Кorrespondent.net.

По словам Мендель, Зеленский поддерживает идею вакцинации и сам обязательно пройдет процедуру, чтобы доказать безопасность препарата. Но пока неизвестно, когда это произойдет.

Мендель также отметила, что Зеленский поддерживает план вакцинации, разработанный Минздравом, по которому первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом. Затем — пожилые люди, те, у кого высокие риски заболеть, военные, учителя.

Она также напомнила, что вакцинация — это не просто собственная безопасность и комфорт, как возможность избавиться маски, но и вклад в мировую безопасность, чтобы все страны могли как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, восстановить международные отношения и коммуникации.

Напомним, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, первые вакцинации от коронавируса в Украине будут проводиться под прицелом видеокамер.
Ляшко отметил, что вакцинация от коронавируса начнется в нашей стране примерно 15 февраля.

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