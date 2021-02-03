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Здоровье и медицина

22-летнему американцу впервые в мире пересадили лицо и руки

8:29 3 февраля 2021
Джо ДиМео

22-летний американец из штата Нью-Джерси Джо ДиМео стал первым в мире человеком, которому одновременно пересадили лицо и кисти рук.

Как сообщает издание People, в июле 2018 года юноша едва не погиб в серьезной автокатастрофе, получив ожоги 80% поверхности тела. Он провел в коме почти три месяца, пережив 20 операций. Врачи вынуждены были ампутировать ему пальцы на руках. Он лишился губ и век.

В марте 2019 года ДиМео связался со всемирно признанным нью-йоркским пластическим хирургом Эдуардо Родригесом, который высказал идею о возможности трансплантации рук и лица. До сих пор в мире было сделано около 50 пересадок лица (две из таких операций были выполнены Родригесом) и около 100 трансплантаций рук. Однако еще никогда не удавалось успешно провести обе операции одновременно у одного пациента.

«Когда мы говорили о возможности пересадки и рук, и лица, мне пришлось сообщить ему, что в мире уже дважды пытались сделать подобное, и в обоих случаях потерпели неудачу. Причем один из пациентов умер. Он понимал, что рискует… Но искренне верил во всех нас», — рассказал Родригес.

Потом Джо ждал, когда найдется подходящий донор. В августе 2020 года наконец появилась возможность сделать операцию. Она продлилась 23 часа — это рекордно короткое время. Ранее Родригес одну только трансплантацию лица проводил за 24−25 часов.

По прошествии периода реабилитации Джо показывает недюжинные успехи и уже может пользоваться новыми руками. Он способен самостоятельно питаться, мыть руки, играть в бильярд.

Доктор Родригес говорит, что успех операции во многом зависел от пациента — от его отваги и позитивного настроя.

Таким Джо был до аварии

Фото NYU Langone Health

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