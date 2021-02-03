Британский штамм коронавируса снова мутировал

В Великобритании, где ранее была выявлена мутация коронавируса, ученые констатировали, что штамм демонстрирует новые генетические изменения.

Как сообщает «ВВС», анализы ряда пациентов показали признаки очередной мутации — E484K, которая присутствует в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.

Власти инициировали кампанию массового тестирования на ковид — специальные бригады будут делать анализы в районах, где обнаружили новейшие варианты COVID-19. Причем тестировать будут всех, независимо от того, есть ли у человека симптомы заболевания или нет. На первом этапе планируется протестировать 80 тыс. человек в восьми районах страны.

Отмечается, что новая мутация может сделать существующие вакцины менее эффективными, но пока иммунизация должна проходить, как было запланировано.

Тем временем власти ЕС ужесточили правила въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Въезд разрешат жителям государств с минимальной статистикой заболеваемости и при условии, что там не было случаев заражения новыми штаммами — «южноафриканским», «британским» или «бразильским».

Напомним, что британские власти в начале января объявляли жесткий карантин, людям запрещали покидать дома за исключением экстренных случаев.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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