Шмыгаль рассказал, кого бесплатно вакцинируют в феврале от ковида

В феврале в Украине начнется вакцинация безопасным препаратом против COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer / BioNTech. Это 117 тысяч доз в рамках программы COVAX, которые будут использованы в первую очередь для врачей, которые лечат больных с коронавирусом.

Премьер уточнил, что вакцины от Pfizer / BioNTech — это только старт. В начале марта в Украине ожидают значительные поставки препарата.

«В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена ​​эта возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации», — пообещал премьер.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подробно рассказал, кого из украинцев вакцинируют в первую очередь и где можно будет записаться на прививку.

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