«Благодаря применению иммуноглобулина пациенты выздоравливают от коронавируса быстрее и, как правило, без осложнений»

Профессор Вера Казмирчук за последние полгода дважды дала интервью «ФАКТАМ» по поводу лечения коронавирусных больных с помощью иммуноглобулина. Вера Евстафьевна — руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации. У нее богатейший опыт применения иммуноглобулина при различных вирусных заболеваниях. Более 50 лет она использует этот препарат и уверена, что его эффективность сравнима с чудом. Хотя на самом деле это чудо вполне объяснимо с точки зрения иммунологии. С начала объявления пандемии Вера Евстафьевна несколько раз обращалась в Минздрав Украины с настоятельными рекомендациями ввести в протоколы профилактики и лечения коронавируса иммуноглобулин. В конце концов его ввели, но лишь для тяжелых стационарных больных, которые побывали на аппарате искусственной вентиляции легких либо нуждались в дополнительном кислороде. Таким пациентам могут назначить внутривенное введение иммуноглобулина («Биовена») в больших дозах. Но разве не лучше рекомендовать препарат в первые дни болезни? Мы поговорили с семейным врачом амбулатории Днепровского района столицы Наталией Дендерук о ее опыте ведения пациентов с коронавирусом. Наталия Владимировна пролечила более 80 пациентов, используя схему, рекомендованную профессором Казмирчук, и получила очень хорошие результаты. О них доктор написала в статье, опубликованной в журнале «Врачебное дело». В частности, она утверждает: «Благодаря применению иммуноглобулина пациенты выздоравливают от коронавируса быстрее, а осложнения у них развиваются крайне редко». С некоторыми пациентами Наталии Дендерук мы познакомились.

…Когда в конце ноября у Ларисы Евгеньевны (на фото в заголовке) поднялась высокая температура, она сразу заподозрила коронавирус: недавно в тяжелой форме переболел сын, живущий в другом городе. Он подробно рассказывал маме о своем состоянии.

— Я не стала паниковать, а сразу позвонила своему семейному доктору Наталии Дендерук и купила в аптеке иммуноглобулин, — говорит Лариса Никифорова. — Сын вводил себе препарат на третий день болезни, а я не стала терять время. Тем более что нахожусь в группе риска: аллергик, бывают астматические приступы.

— Вы быстро почувствовали эффект от иммуноглобулина?

— Вечером перед введением препарата меня била дрожь, и я, пытаясь приготовить себе чай, уронила лимон — не могла попасть в чашку. А уже утром состояние улучшилось, температура не поднималась выше 37,5. Хотя температурные «качели» длились неделю. Иммуноглобулин я вводила два дня подряд. Дозировку доктор Наталия Дендерук рассчитала мне согласно весу.

— Что еще вам рекомендовала врач?

— Я принимала кроверазжижающий препарат (ксарелто) для профилактики тромбоза мелких сосудов, выполняла дыхательную гимнастику. Пила много воды, назначенные витамины. Несмотря на то что болела, продолжала работать дистанционно — я профессор и вела занятия для студентов университета.

— У вас не было ни усталости, ни одышки?

— Незначительные. Чтобы не пропустить осложнение, доктор порекомендовала сделать КТ, и исследование показало, что «матовое стекло» у меня есть, но поражено не больше десяти процентов легких. Я же этого не ощущала. Пульсоксиметром измеряла насыщение крови кислородом, показатели были в норме, а во время зарядки они даже улучшались. Как только врач разрешила, я стала выходить на прогулку. Уверена, что без иммуноглобулина болезнь у меня протекала бы совершенно по-другому. Рассказала о препарате всем сотрудникам, знакомым. И рада поделиться опытом с читателями «ФАКТОВ».

«Заболев, боялась не за себя, а за маму, у которой удалена почка»

Марина плохо почувствовала себя, находясь на работе: головная боль, слабость, небольшая температура. Женщина решила, что это обычная простуда, а на следующее утро температура поднялась до 38. Но из-за слабости трудно было подняться.

— Больше всего я боялась не за себя, а за маму: у нее удалена одна почка, часто бывают скачки давления, при малейшем переохлаждении она тут же заболевает, — рассказывает Марина. — Да и возраст у мамы 60 плюс, так что она однозначно в группе риска. Мы очень доверяем доктору Наталии Владимировне Дендерук. По ее рекомендации я срочно сделала инъекции иммуноглобулина себе и профилактически — маме.

— Не боялись делать уколы?

— Нет. Маме делала не впервые, а себе было не очень удобно, но справилась: перед зеркалом поставила фломастером точки, чтобы знать, куда колоть. И все получилось. Препарат вводила два дня.

— Мама заболела?

— К счастью, нет. Несмотря на то что живем мы вместе с ней и моей дочкой в маленькой квартире. У нас комната-студия, нет дверей. Так что об изоляции речь не шла, и контактировали мы тесно. Как объяснила доктор, иммуноглобулин защитил маму от заражения, меня — от осложнений. Температура у меня упала через пару дней после введения препарата и больше не поднималась, а слабость и кашель держались недели полторы. Кстати, как считает доктор, способность «делиться» инфекцией благодаря иммуноглобулину у меня резко снизилась. Поэтому я и дочку не заразила. Об истории своего выздоровления рассказала многим друзьям, сотрудникам. Очень важно, чтобы о методе знало как можно больше людей.

«Из-за возраста 60 плюс и удаленной почки мама находится в группе риска, — говорит Марина. — Но благодаря тому, что мы для профилактики ввели ей иммуноглобулин, она не заразилась от меня коронавирусом». Фото из семейного альбома

В последние две недели об иммуноглобулине особенно активно заговорили даже те, кто замалчивал информацию. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: «В Украине продолжаются клинические испытания препарата „Биовен“. Это именно иммуноглобулин для лечения больных COVID-19. Клинические испытания не закончились, но мы рассчитываем на хорошие результаты этих испытаний». Кроме того, заявил Степанов: «Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из крови переболевших, и это лекарственное средство может иметь хорошие результаты».

Работающий в Индии украинский врач и ученый, доктор медицинских наук профессор Александр Кухарчук (читайте его эксклюзивное интервью «ФАКТАМ» «При ковидной пневмонии нам под силу свести поражение легких до минимальных 1−10 процентов») недавно написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Получаю сообщения от врачей интенсивной терапии о том, что с помощью иммуноглобулина человека удается предотвратить развитие цитокинового шторма и избежать интубации с ИВЛ у больных с тяжелыми коронавирусными пневмониями». Доктор ссылается и на то, что «в национальном протоколе диагностики и лечения COVID-19 Китая и в рекомендациях больницы Пекинского медицинского колледжа предлагается применять терапию внутривенным иммуноглобулином у тяжелых и критически больных пациентов с COVID-19». Оказывается, результаты нескольких клинических исследований, проведенных в Китае, показали, что применение иммуноглобулина значительно снижает смертность и уменьшает продолжительность пребывания пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Открытым остается вопрос, зачем ждать, пока пациенту понадобится госпитализация вместо того, чтобы назначать иммуноглобулин внутримышечно. На ранних этапах болезни достаточно дозы, которая в 20—30 раз меньше, чем та, которая нужна пациенту, находящемуся в критическом состоянии.

«У пациентки удалено две трети легкого, пораженного метастазами, но благодаря вовремя проведенному лечению пневмонит не развился»

В статье, написанной для медицинских работников, семейный врач Наталия Дендерук приводит примеры успешного лечения COVID-19 с помощью внутримышечного введения иммуноглобулина у пациентов, страдающих сахарным диабетом, аутоиммунными и онкозаболеваниями, болезнями щитовидной железы. В частности, доктор говорит о женщине, прооперированной по поводу рака кишечника (она перенесла несколько операций, в том числе удаление метастазов в легком). Тем не менее пациентке, живущей в Мариуполе, удалось помочь. Ее дочь рассказала «ФАКТАМ»:

— Три года назад маме удалили две трети легкого, так что страх, что она может заразиться коронавирусом, в семье ощущался постоянно. Но избежать болезни не удалось. Маму дистанционно наблюдала Наталия Владимировна, и ее рекомендации мы выполняли беспрекословно. Доктор назначала анализы крови и корректировала лечение. Помимо введения иммуноглобулина, надо было ежедневно выпивать полтора-два литра щелочной воды, делать дыхательные упражнения, в течение часа лежать на животе (это так называемое лечение положением). Мама принимала кроворазжижающий препарат, витамины С, D и цинк. Так как мама входит в группу высокого риска, доктор Дендерук порекомендовала на седьмой день болезни сделать КТ легких. И выяснилось, что легкие чистые! Еще доктор сказала не засиживаться, а, соблюдая меры предосторожности, ходить на прогулки и дышать свежим воздухом. Далеко не все врачи знают о том, как применять иммуноглобулин. И очень жаль.

Наталия Дендерук считает, что обвинять семейных врачей в том, что они не изучают схемы применения иммуноглобулина, нельзя. Несмотря на то что иммуноглобулин успешно используется с 60-х годов прошлого века (раньше он назывался гаммаглобулин), сегодня препарат незаслуженно подзабыт.

— Я назначаю схемы, рекомендованные известным иммунологом профессором Верой Казмирчук, часто советуюсь с ней, мы обсуждаем истории болезни пациентов, — продолжает Наталия Дендерук. — Считаю, что более опытного специалиста, знающего все тонкости воздействия иммуноглобулина на человеческий организм, чем Вера Евстафьевна, нет не только в Украине, но, возможно, и в мире. Чтобы разобраться в вопросах иммунологии, читаю ее труды, слушаю лекции. Все это есть в открытом доступе. Я также часто присутствую во время консультаций, которые ведет профессор Казмирчук. К сожалению, к ее опыту специалисты, отвечающие за разработку схем лечения коронавирусной инфекции, не проявляют должного внимания.

В опубликованном в «ФАКТАХ» интервью профессор Вера Казмирчук утверждает: «У иммуноглобулина есть способность сражаться с любыми вирусами, даже новыми, неизвестными». Подробная информация о схемах лечения есть на сайте института — iiar.kiev.ua, раздел «Новости»

«Тест ПЦР показывал, что к четырнадцатому дню вируса у моих пациентов уже не было»

— Когда вы начали применять иммуноглобулин для лечения пациентов с COVID-19?

— В мае прошлого года. Люди стали болеть, и у некоторых длительно сохранялись невысокая (субфибрильная) температура, чувство усталости, астения. На КТ обнаруживались участки полисегментарных пневмонитов. После однократного введения иммуноглобулина переболевшим пациентам (согласно их весу) на вторые-третьи сутки у них нормализовалась температура и через неделю восстанавливалась работоспособность.

С сентября 2020 года я стала применять иммуноглобулин внутримышечно при лечении COVID-19 на любом этапе болезни. Но хочу отметить, что чем раньше мы его вводили, тем лучше был результат: выздоровление наступало быстрее. Чаще всего люди обращались, когда ПЦР-тест подтверждал диагноз, а это соответствовало третьему—пятому дню болезни. Обычно через три дня после первой инъекции стабилизировалась температура, улучшалось общее состояние (прекращалась головная боль, уходили мышечные боли), а к пятому—седьмому дню вообще исчезала клиника заболевания. Вот что я считаю архиважным: у тех пациентов, кому иммуноглобулин вводился на ранних сроках болезни, не развивались бактериальные осложнения и неконтролируемый воспалительный процесс. Возраст пациентов был от 7 до 68 лет.

«У тех пациентов, которым иммуноглобулин вводился на ранних сроках болезни, не развивались бактериальные осложнения и неконтролируемый воспалительный процесс», — говорит Наталия Дендерук

— Какие хронические заболевания встречались у тех, кого пришлось лечить от коронавируса?

— Пациенты, получавшие иммуноглобулин, имели такие диагнозы: ревматоидный артрит, бронхиальная астма, тромбофлебиты вен нижних конечностей, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение, аутоиммунный тиреоидит. Я применяла в качестве первоочередного препарата в схеме лечения COVID-19 внутримышечный иммуноглобулин человеческий 10-процентный дважды: в первый день обращения и на следующий день в дозе, соответствующей весу пациента. Обратила внимание: у молодых пациентов и тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, после первого введения иммуноглобулина состояние приходило в норму к седьмому дню, а у пациентов с двусторонней вирусной пневмонией или сочетанием нескольких хронических болезней трудоспособность восстанавливалась к 14—15 дню. Это гораздо более сжатые сроки, если сравнивать их с длительностью лечения по протоколам Минздрава. Госпитализировать пришлось лишь несколько человек в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Уровень кислорода ни у кого не падал ниже показателя 95.

Очень важным считаю и то, что ни у одного из пациентов, лечившихся иммуноглобулином, по данным ПЦР-диагностики, к 14-му дню вирус уже не выделялся, а значит, человек не был носителем и не мог быть источником распространения заболевания. Что касается общего состояния, то даже во время болезни пациенты выполняли свои домашние обязанности, многие работали дистанционно и утверждали, что на качестве жизни болезнь практически не сказывалась. А после выздоровления ни у кого из моих пациентов не наблюдались проблемы с психикой, сердечно-сосудистой системой, которые сейчас называют постковидным синдромом.

Мой опыт позволяет сделать вывод, что более широкое применение иммуноглобулинотерапии на догоспитальном этапе позволило бы многим людям, заразившимся COVID-19, легче и без осложнений перенести болезнь, не передать вирус родственникам и сотрудникам, сохранить здоровье окружающим, в том числе уберечь медиков от последствий заболевания. В этом должно быть заинтересовано все общество.

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