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Здоровье и медицина

Названо количество выявленных в мире вариантов коронавируса

14:02 4 февраля 2021
коронавирус

В мире существует около 4000 разновидностей коронавируса, вызывающего COVID. Производители вакцин знают об этом и отслеживают новые мутации, чтобы вакцины оставались эффективными и в будущем. Об этом заявил британский министр по делам вакцинации Надим Захави, сообщает Daily Express.

Ученые 3 февраля получили подтверждение, что тот тип коронавируса, который впервые был обнаружен в Англии в графстве Кент, продолжает мутировать. В кентском штамме обнаружена мутация E484K, ранее выявленная в бразильском и южноафриканском варианте коронавируса.

По словам министра Захави, производители основных вакцин против коронавируса — Pfizer, Moderna и AstraZeneca — работают над улучшением своего продукта, чтобы вакцины были эффективными против новых вариантов коронавируса.

«Маловероятно, что нынешняя вакцина не будет эффективна против кентского штамма или других вариантов», — говорит Захави.

Напомним, на сегодня «высокозаразным» считается бразильский штамм коронавируса Brazil P1. А британский штамм легче проникает в клетку, из-за чего чаще поражает детей.

Фото pixabay.com

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