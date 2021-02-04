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Здоровье и медицина

Малышу до пяти-шести лет исправлять плоскостопие не надо

15:43 5 февраля 2021
лечение плоскостопия

Многие родители определяют плоскостопие «бабушкиным» методом: ставят мокрую ступню малыша на лист бумаги и смотрят на отпечаток. Иногда приходят в ужас: нарушение есть!

— До пяти-шести лет плоскостопие считается физиологическим, обусловленным гипермобильностью суставов стопы, — объясняет детский ортопед, ведущий научный специалист клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук. — Ребенок сидит — и свод стопы нормальный, а когда встает, то из-за тяжести скелета и слабости связок мышц, стопа уходит наружу и уплощается.

Поэтому нет смысла определять плоскостопие у малыша, как и обувать его в ортопедическую обувь. Ортопеды говорят: до пяти-шести лет лучшая обувь — ее отсутствие. Хорошо, если малыши бегают по дому босиком, летом — по траве, песку.

— Что делать, если у старших детей стопа остается уплощенной?

— Врач назначит гимнастику, укрепляющую голени и стопы, порекомендует использовать массажный коврик и массаж. Следует подобрать рациональную обувь, а если ребенок жалуется на боль в голени и стопе, возникающую при нагрузке, то необходимо носить специальные стельки.

— Среди девочек-подростков модно ходить в обуви без каблука — кедах, балетках. Не вредно ли это?

— Идеальная обувь должна иметь небольшой — до четырех сантиметров или хотя бы сантиметр-полтора — каблучок. Важно, чтобы носок был достаточно широким. Оптимально, если обувь будет на размер больше.

Читайте также: Как уберечь школьника от сколиоза, — советы детского ортопеда

— В каком возрасте нужно особенно тщательно следить за осанкой?

— В любом, но особенно, когда ребенок заканчивает первый класс: к нарушению осанки приводят слабые мышцы спины. Также в зоне риска подростки, у которых мышцы ослабляются за счет растяжения из-за толчков роста.

Чем опасна длительная неподвижная поза за компьютером или над гаджетом? Как правильно подобрать обувь школьнику? Как заподозрить дисплазию тазобедренного сустава у грудничка?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский ортопед кандидат медицинских наук Тамара Анатольевна Полищук.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 февраля

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему слишком гибким детям нельзя заниматься гимнастикой.

Фото: pixabay

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