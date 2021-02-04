8 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский ортопед Тамара Полищук

— До пяти-шести лет плоскостопие считается физиологическим, обусловленным гипермобильностью суставов стопы, — говорит детский ортопед, ведущий научный специалист клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук. — Ребенок сидит — и свод стопы нормальный, а когда встает, то из-за тяжести скелета и слабости связок мышц, стопа уходит наружу и уплощается.

Поэтому нет смысла определять плоскостопие у малыша, как и обувать его в ортопедическую обувь. Ортопеды говорят: до пяти-шести лет лучшая обувь — ее отсутствие. Хорошо, если малыши бегают по дому босиком, летом — по траве, песку.

— Что делать, если у старших детей стопа остается уплощенной?

— Врач назначит гимнастику, укрепляющую голени и стопы, порекомендует использовать массажный коврик и массаж. Следует подобрать рациональную обувь, а если ребенок жалуется на боль в голени и стопе, возникающую при нагрузке, то необходимо носить специальные стельки.

— Среди девочек-подростков модно ходить в обуви без каблука — кедах, балетках. Не вредно ли это?

— Идеальная обувь должна иметь небольшой — до четырех сантиметров или хотя бы сантиметр-полтора — каблучок. Важно, чтобы носок был достаточно широким. Оптимально, если обувь будет на размер больше.

Чем опасна длительная неподвижная поза за компьютером или над гаджетом? Как правильно подобрать обувь школьнику? Как заподозрить дисплазию тазобедренного сустава у грудничка? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский ортопед кандидат медицинских наук Тамара Анатольевна Полищук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 февраля



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как можно укрепить стопу и избежать плоскостопия.

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