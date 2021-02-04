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Здоровье и медицина

Артериальное давление надо измерять на обеих руках

7:32 8 февраля 2021
измерение давления

Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье, опубликованной группой ученых в журнале Hypertension (его издает Американская кардиологическая ассоциация).

Эксперты проанализировали результаты 24 исследований, в которых участвовали 54 тысячи жителей разных континентов. Сравнивались показатели артериального давления, а также количество смертей, сердечных приступов и инсультов в течение десяти лет. Кардиологи рекомендуют всегда измерять давление на обеих руках, так как обычно показатели отличаются. Исследователи установили зависимость между этой разницей и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта.

Раньше считалось, что пороговая разница между показателями давления на левой и правой руке не должна превышать 15 миллиметров ртутного столба. Согласно выводам ученых, теперь границей следует считать десять миллиметров. По мнению авторов исследования, это поможет врачам выбрать правильную тактику лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Фото: pixabay

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