Тодуров «дорисовал линию жизни» отцу братьев Суркисов

Известный кардиохирург, директор столичного Института сердца Борис Тодуров выразил соболезнование в связи со смертью Михаила Давыдовиа Суркиса, отца президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, вспомнив, что девять лет назад он его оперировал.

«Вчера нас покинул наш коллега, наш старший товарищ, очень теплый и добрый человек Михаил Давыдович Суркис, — пишет Борис Тодуров на своей страничке в соцсетях. — Девять лет назад мне довелось „дорисовать“ ему линию жизни. Он прожил 101 год — целая эпоха с 1919 по 2021 год. Голод, война, Сталинградская битва, послевоенные годы — все пережил этот жизнерадостный человек. Мы получали истинное удовольствие от общения и не переставали удивляться энергии и чувству юмора этого удивительного доктора. От коллектива Института сердца выражаю искренние соболезнования детям и всем близким».

Эксклюзивный материал о том, как Борис Тодуров оперировал Михаила Суркиса, которому в то время было 92 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Бориса Тодурова в социальных сетях.

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