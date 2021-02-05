Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, — Степанов

Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин против коронавируса от компаний от AstraZeneca и Novavax. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Поступления начнутся уже в феврале.

«Вакцины, которые мы получим, разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Поставка вакцин реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents», — уточнил Степанов в Facebook.

По словам министра, кроме того, Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин.

Он также напомнил, что вакцинация украинцев будет проходить исключительно безопасными препаратами.

Ранее сообщалось, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале после поступления в страну первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX. Стало известно, кого бесплатно вакцинируют в феврале от ковида. В Минздраве также рассказали, как записаться на прививку.

Фото pixabay

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