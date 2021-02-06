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Они убивают: в Госпотребслужбе назвали зарядки для мобильных, которые ни в коем случае нельзя использовать

10:05 6 февраля 2021
зарядное устройство

Представительство Госпотребслужбы в Одесской области назвало зарядки для мобильных гаджетов, которые не рекомендуется использовать в быту и от которых стоит избавиться при любом удобном случае.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Контролеры службы в декабре прошлого года при проведении плановых проверок выявили ​​продукцию, не соответствующую требованиям законодательства по безопасности.

Это зарядные устройства Profit ES-D41, Piko TC-242 и Piko TC-121.

По результатам оценки риска установлено, что продукция составляет высокий уровень угрозы. Распространителей опасной продукции предупредили о запрете ее появления на рынке Украины.

«ФАКТЫ» рассказывали о 14-летней жительнице Казахстана, которая уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.

А в России погибла 18-летняя школьница, решившая зарядить телефон в ванной. Девушка уронила подключенный к питанию гаджет в воду и скончалась от удара током.

Фото odesa.consumer.gov.ua/

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