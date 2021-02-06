27.72 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Нужно начинать с истребления грызунов: эпидемиолог рассказала, как избежать заражения хантавирусом

12:58 6 февраля 2021
крыса

В начале 2020 года в Германии выявили первый в Европе случай заражения хантавирусом, который широко известен в азиатских странах. Со временем инфекция появилась и в Украине.

Хантавирус — заболевание из так называемой группы нетрансмисийних болезней. Это не новое заболевание. Хантавирусы делятся на две большие группы. Об этом в эфире Апостроф Live заявила доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград

Ученый отметила, что одна группа — это хантавирусы старого мира. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Есть хантавирусы нового мира, которые распространены на американском континенте. Те вирусы очень тяжелые. Это хантавирусный кардиопульмональный синдром.

По словам Виноград, есть хантавирусы, издавна известные на территории Украины. И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической.

«Просто оно у нас очень интересно распространено. Восточная часть Украины — это так называемый восточно-европейский хантавирусный регион, а запад — это карпатско-балканский хантавирусный регион. Их всего шесть — от Сеула и до Франции», — сообщила эксперт.

Она отметила, что уже значительная часть украинцев переболела хантавирусом и имеют антитела к этой инфекции.

Эпидемиолог посоветовала: чтобы не заразиться хантовирусом, нужно истреблять грызунов, которые являются «резервуаром» для многих вирусов.

Также нужно соблюдать регламенты хранения продуктов, защищать водные объекты.

Напомним, хантавирус, который человеку передается от грызунов, зафиксировали во Львовской области. Инфекционное заболевание обнаружили у 40-летнего жителя Дрогобычского района. Предполагается, что опасное заболевание мужчина получил при контакте с грызунами, возможно, с крысами, во время работ по хозяйству в селе.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Лиза Галкина

Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Королева с мамой

Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

Анна Кошмал

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер