Нужно начинать с истребления грызунов: эпидемиолог рассказала, как избежать заражения хантавирусом

В начале 2020 года в Германии выявили первый в Европе случай заражения хантавирусом, который широко известен в азиатских странах. Со временем инфекция появилась и в Украине.

Хантавирус — заболевание из так называемой группы нетрансмисийних болезней. Это не новое заболевание. Хантавирусы делятся на две большие группы. Об этом в эфире Апостроф Live заявила доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград

Ученый отметила, что одна группа — это хантавирусы старого мира. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Есть хантавирусы нового мира, которые распространены на американском континенте. Те вирусы очень тяжелые. Это хантавирусный кардиопульмональный синдром.

По словам Виноград, есть хантавирусы, издавна известные на территории Украины. И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической.

«Просто оно у нас очень интересно распространено. Восточная часть Украины — это так называемый восточно-европейский хантавирусный регион, а запад — это карпатско-балканский хантавирусный регион. Их всего шесть — от Сеула и до Франции», — сообщила эксперт.

Она отметила, что уже значительная часть украинцев переболела хантавирусом и имеют антитела к этой инфекции.

Эпидемиолог посоветовала: чтобы не заразиться хантовирусом, нужно истреблять грызунов, которые являются «резервуаром» для многих вирусов.

Также нужно соблюдать регламенты хранения продуктов, защищать водные объекты.

Напомним, хантавирус, который человеку передается от грызунов, зафиксировали во Львовской области. Инфекционное заболевание обнаружили у 40-летнего жителя Дрогобычского района. Предполагается, что опасное заболевание мужчина получил при контакте с грызунами, возможно, с крысами, во время работ по хозяйству в селе.

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