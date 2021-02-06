Убивают своих собратьев: ученые обнаружили сперматозоиды-убийцы

Ученые из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине обнаружили у мышей сперматозоиды-убийцы. Они выделяют отравляющие вещества, чтобы погубить своих собратьев и первыми оплодотворить яйцеклетку, пишет Daily Star.

Исследователи выяснили, что у некоторых сперматозоидов присутствует генетическая мутация, которая позволяет им двигаться быстрее и по прямой. В обычном же состоянии сперма перемещается медленнее и по кругу.

Кроме этого, особо быстрые сперматозоиды оказались еще и киллерами. Они выделяют специальные отравляющие вещества, которые убивают собратьев. Ученые считают, что их исследование позволит помочь в лечении мужского бесплодия.

Ранее в Великобритании ученые из Кембриджского университета поделились результатами создания искусственных сперматозоидов из клеток донора, заявив, что они уже на полпути к успеху.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые из США сделали открытие, которое может впоследствии решить проблему с мужским бесплодием. В частности, исследователи предложили из стволовых клеток выращивать большое количество «заготовок» мужских половых телец, которые можно будет использовать для лечения бесплодия.

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