Не знающие уровень сахара в своей крови умирают первыми: Малышева рассказала о причинах смертности при COVID-19

Лишний вес, сахарный диабет и низкий уровень содержания витамина D — вот три главные причины высокой смертности при COVID-19. Об этом заявила российская телеведущая и врач по профессии Елена Малышева.

Медик выложила в Instagram познавательное видео, где наглядно иллюстрирует «сбои» в организме.

Так, говоря об ожирении, она тут же обратила внимание зрителей на человеческий макет, внутри которого располагались легкие и воздушный шарик, олицетворяющий собой жировую прослойку. Накачивая резиновую модель, Малышева показала, как сильно сдавливаются легкие человека.

«У людей с лишним весом и ожирением легкие имеют минимум три болезни: рестриктивную — болезнь сжатых легких, которые поджаты висцеральным жиром живота; синдром гиповентиляции легких, следствие которого — дефицит кислорода и одышка без всякого коронавируса; остановка дыхания во сне — эпизоды прерывания дыхания, во время которых возникают остановки сердца и тяжелые аритмии», — пояснила медик, добавив, что на ослабленные органы инфекция «садится» охотнее.

Елена Малышева обратила внимание на тот факт, что лишь малая доля из них знает уровень сахара в своей крови, что в принципе небезопасно. В норме он составляет от 4,5 до 6 единиц на глюкометре. Если же показатель выше 7 ммоль/литр — пора бить тревогу.

«У людей с крайне тяжелым течением COVID, а также у тех, кто умер, обнаружен глубокий дефицит витамина D. Витамин D — главный стимулятор нашего иммунитета. Именно он заставляет наши главные иммунные клетки защитники — лимфоциты — активироваться и поедать врагов — микробов и вирусов. Когда витамина D нет, это плохо для иммунитета», — рассказала про третий фактор риска врач.

Чтобы поддерживать содержание витамина D в организме на оптимальном уровне, Малышева советует чаще находиться в теплых краях, где много солнца. В случае невозможности выезда, восстанавливать баланс искусственно, при помощи таблеток или микстур.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Малышева объяснила, к каким трагическим последствиям может привести потеря обоняния из-за коронавируса. Она привела пример с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике Дарьей Шкурихиной. Спортсменка после перенесенного COVID-19 потеряла обоняние и не смогла вовремя почувствовать запах, когда загорелась ее квартира.

Также Малышева рассказала ранее об опасности употребления родниковой воды. По словам врача, не стоит думать, что эта «живая водица» — кладезь полезных микроэлементов и прочих полезных для человеческого организма соединений.

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