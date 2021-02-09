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Здоровье и медицина

Степанов назвал сроки появления в Украине коммерческих вакцин от ковида

11:29 9 февраля 2021
вакцина

На коммерческом рынке Украины легальная вакцина от COVID-19 появится к лету нынешнего года. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, Украина планирует привить абсолютно всех граждан за счет государства. Но это может растянуться до 2022 года.

На вопрос журналиста, будет ли возможность людям самостоятельно выбрать марку вакцины и привиться за свой счет, Степанов ответил положительно, но только, когда появятся коммерческие вакцины.

«Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется, раньше лета это не произойдет», — уточнил министр.

Степанов также добавил, что будет прививаться любой зарегистрированной в Украине вакциной.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в первую очередь нужно вакцинировать «общественных авторитетов», чтобы популяризовать среди населения прививки от коронавируса.

Между тем президент Зеленский выразил готовность в числе первых привиться вакциной против ковида.

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