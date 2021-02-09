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Здоровье и медицина

ВОЗ поставила точку в споре об «искусственом» происхождении COVID-19

16:22 9 февраля 2021
Коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения исключили теорию, что вирус COVID-19 «сбежал» из лаборатории в китайском Ухане.

Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил руководитель группы экспертов ВОЗ Бен Эмбарек. Ученые прибыли в Китай, чтобы определить происхождение вируса .

По словам господина Эмбарека, гипотеза о лабораторной утечка маловероятна и не относится к таким, которые будут исследовать в дальнейшем.

Однако ученые так и не смогли точно определить источник ковида. Эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через других млекопитающих.

Бен Эмбарек заявил, что обнаружение пути передачи вируса среди животных остается «незавершенной работой». При этом он добавил, что отсутствие летучих мышей в районе Уханя уменьшает вероятность прямой передачи.

Напомним, что на данный момент в мире существует около 4000 разновидностей коронавируса, вызывающего COVID. Производители вакцин отслеживают новые мутации, чтобы препараты оставались эффективными и в будущем

Иллюстративное фото с Pixabay.

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