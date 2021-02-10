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Здоровье и медицина

Минздрав утвердил изменения относительно лекарств, применяемых при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19

13:10 10 февраля 2021
Минздрав&nbsp;— Вывеска
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 26.01.2021 утвердило изменения в инструкции для медицинского применения лекарственного средства «Дексаметазон-Дарница». Согласно внесенным изменениям, раствор для инъекций, 1 мл/4 мг, показан для лечения коронавирусной болезни COVID-19 у пациентов, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии, сообщается на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

«Дексаметазон является хорошо известным лекарственным средством с установленным профилем безопасности, который имеет широкий спектр применения в мире по ряду показаний. Дексаметазон включен в действующий Протокол „Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)“, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины», — отметили в экспертном центре.

Напомним, дексаметазон был признан первым в мире лекарственным средством, для которого была доказана эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 на основе положительных результатов, подтвержденных исследованием RECOVERY (NCT04381936), проведенным Оксфордским университетом.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), основываясь на результатах исследования RECOVERY, одобрило использование лекарственных средств с действующим веществом дексаметазон у пациентов, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии или ИВЛ в связи с осложнениями течения COVID-19. Кроме того, согласно рекомендациям ЕМА, этот препарат принимают перорально или в виде инъекции, или инфузии капельно в вену.

По состоянию на начало 2021 года дексаметазон остается единственным лекарственным средством в мире, которое продемонстрировало снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии или искусственной вентиляции легких.

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