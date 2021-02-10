27.73 / 27.97 33.40 / 33.82
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Кабмин официально запретил регистрировать в Украине российскую вакцину от коронавируса

20:42 10 февраля 2021
Спутник V

Правительство Украины официально запретило регистрацию российской вакцины от коронавируса. Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров от 8 февраля 2020 года № 95.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в постановлении.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Оценка эффективности вакцин и проверка материалов на их подлинность при государственной регистрации в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения возложена на Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее отказ Украины от закупки «Спутника V» объяснил президент Владимир Зеленский.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

галкины

«Я папочке своему не вру»: Лиза Галкина «сделала конфету» для отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер