Кабмин официально запретил регистрировать в Украине российскую вакцину от коронавируса
Правительство Украины официально запретило регистрацию российской вакцины от коронавируса. Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров от 8 февраля 2020 года № 95.
«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в постановлении.
Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.
Оценка эффективности вакцин и проверка материалов на их подлинность при государственной регистрации в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения возложена на Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.
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