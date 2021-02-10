«После того как мне заменили сердечный клапан, не разрезая грудную клетку, я без одышки поднимаюсь по лестнице»

Проблемы с сердцем у Светланы Вагановны (на фото в заголовке) начались лет пять тому назад. Активная, спортивная, она почувствовала, что, поднимаясь по лестнице, начинает останавливаться, чтобы отдышаться.

— Это было непривычным для меня состоянием, — признается 84-летняя женщина. — Таблетки от давления принимаю уже больше десяти лет, но при этом сердце меня не беспокоило, бегала по лестнице вверх-вниз, плавала в Днепре. Вообще на здоровье никогда не жаловалась. Муж (ему сейчас 86 лет) был военным, нам часто приходилось переезжать. Я спокойно переносила любые нагрузки.

— Вас обследовали?

— Да. И кардиограмму делали не раз, и УЗИ сердца. Словом, наблюдали, назначали лекарства. Но сказали, что клапан сердца надо менять, что он у меня не работает. А так не хотелось! Я чувствовала, что мне становится все хуже: в последнее время без одышки не могла пройти даже пять шагов. Из-за того, что откладывала операцию, очень пострадала сердечная мышца. Дело дошло до того, что выполнить открытое вмешательство, с разрезом грудной клетки, врачи уже не брались. И предложили сделать операцию без разреза, через прокол на ноге. Я согласилась.

Раньше в Центре детской кардиологии и кардиохирургии несколько подобных вмешательств было выполнено с участием специалистов одной из клиник Швейцарии. А вот самостоятельно украинские кардиохирурги справились с такой сложной задачей впервые.

— Это была жизнеспасающая операция, и мы рады, что все прошло удачно, — говорит участвовавший в операции заместитель директора по научно-практической работе Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Георгий Маньковский. — У пациентки было много сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность и другие. Два из трех коронарных сосудов сердца были сужены практически на 90 процентов. План действий мы обсуждали со швейцарскими коллегами, которые из-за проблем, связанных с пандемией, приехать не смогли. Было решено в ходе одного вмешательства установить два стента в коронарные артерии, а затем искусственный клапан. В операции участвовала так называемая сердечная команда: интервенционный кардиолог, кардиохирург, кардиолог. И у каждого была своя важная роль.

— Как пациентка перенесла вмешательство?

— Отлично. Через 12 часов ее перевели в палату, а на следующий день она уже ходила по коридору. Из клиники мы выписали женщину через пять дней после операции. Показатели работы сердца у нее существенно улучшились, она уже могла ходить по лестнице — поначалу вместе с реабилитологом, а затем и сама.

…У Светланы Вагановны большая семья — двое детей, трое внуков и правнук.

— Молодежь научила нас с мужем пользоваться Интернетом, да я и в больницу брала с собой планшет, — говорит женщина. — Многие удивлялись тому, что я гаджетом пользуюсь. А мне ведь все интересно. Муж тоже компьютер освоил. Телевизионщикам, которые с нами беседовали, сказал, что нам еще хотелось бы попутешествовать — съездить в Голландию, в Германию. Мы с ним вместе уже 60 лет. В свое время помотались по стране, но это было связано с работой. А вот мир повидать еще хочется, если, конечно, все будет складываться хорошо.

— Вы оптимистка по натуре?

— Да. Но хочу дать совет: берегите сердце, не откладывайте операцию, если она необходима.

— Светлана Вагановна, вы выглядите очень молодо. Это больше связано с генами или с образом жизни?

— Никогда не переедала, чтобы не набирать лишний вес. Поменьше жареного, сладкого, даже шоколада стараюсь не есть. Всегда много ходила, плавала. А вот на лавочке под домом не сидела. Думаю, это здоровья не приносит.

«В Украине щадящие операции по замене аортального клапана нужны ежегодно четырем тысячам пациентов»

То, что «кровавую» операцию по замене сердечного клапана удалось заменить щадящей, не требующей остановки сердца, разреза грудной клетки, настоящее чудо. Но проблема в том, что стоимость самого устройства, позволяющего выполнить вмешательство по новой технологии, достаточно высокая — около 25 тысяч евро. Государство выделило деньги на покупку десяти клапанов с системами доставки. Их будут устанавливать тяжелым пациентам, для которых риск открытого вмешательства очень высок.

Четыре года назад руководитель Центра детской кардиологии и кардиохирургии профессор Илья Емец положил начало созданию программы «Долголетие кардио», которую тогда поддержал президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Речь шла о государственном финансировании современных технологий лечения пожилых людей. Есть надежда, что идея все же будет реализована. Пока сделать это удается лишь частично.

— Какая потребность в операциях по замене аорты клапана в Украине? — спрашиваю Георгия Маньковского.

— По приблизительным подсчетам, ежегодно должно выполняться четыре тысячи вмешательств. Это действительно жизнеспасающие операции. Благодаря им мы можем вернуть человеку, у которого не работает важнейший сердечный клапан, нормальное качество жизни. Всегда считалось, что это болезнь пожилых людей, но сейчас она, к сожалению, молодеет.

«Операции по замене аортального клапана чаще нужны пожилым людям, но сегодня, к сожалению, болезни молодеют», — говорит Георгий Маньковский

— Как давно в мире существует эта технология?

— Первая операция была выполнена в 2002 году, и теперь это рутинная процедура для тяжелых пациентов, например, онкобольных или тех, у кого высокий риск не перенести открытое вмешательство. Нашей пациентке выполнить замену аортального клапана малотравматичным путем надо было как раз по жизненным показаниям.

— А что происходит со старым клапаном? Его убирают?

— Нет. Его частично разрушают, так как это уже закальцинированная ткань. Старый клапан фактически играет роль каркаса, якоря, на который мы устанавливаем искусственный клапан. И он начинает работать.

«Мы приглашаем пациента на контрольные обследования через три месяца, полгода и год после вмешательства»

В операции, выполненной Светлане Вагановне, участвовал кардиохирург Глеб Емец. Чтобы досконально освоить новую технологию и получить лицензию, он прошел стажировку в швейцарской клинике. Сравнивая состояние пациентки до операции и после нее, специалист не скрывает радости по поводу того, как быстро проходит восстановление.

— Пациентка вскоре после вмешательства уже ходила по коридору, поднималась по лестнице, — говорит Глеб Емец.

— Ей можно переносить такие нагрузки?

— Не только можно, но и нужно, чтобы быстрее восстановилось нормальное кровообращение. Но поначалу реабилитолог дозирует нагрузку и учит пациента контролировать свое состояние. Все должно быть обоснованно и в меру.

— Кто будет наблюдать пациентку дальше?

— Кардиолог по месту жительства. Но и для нас важно видеть, как будет чувствовать себя Светлана Вагановна. Контроль назначаем через три месяца, через полгода и через год. Она пройдет обследования, чтобы мы могли оценить работу сердца.

«Запас прочности у искусственного клапана, как утверждают врачи, — около 15 лет, — говорит Светлана Вагановна. — Я рада, что благодаря профессионализму кардиохирургов, выполнивших операцию, ко мне вернулась бодрость, ушла одышка, улучшилось самочувствие»

Ход операции записывался, и теперь видео можно вывести на экран, чтобы специалисты проанализировали все действия. Длина катетера, который вводят в бедренную артерию, около полутора метров. Система доставки подводит клапан к нужному месту, он закрепляется и начинает работать. Эта, как говорят врачи, уже рутинная для многих стран мира операция, у нас только начинает применяться, но, если бы государство обеспечивало закупку клапанов с системой доставки за бюджетные деньги, высокие технологии быстро получили бы распространение. Не сразу в общую хирургию вошли лапароскопические операции, в нейрохирургию — микрососудистые. Сегодня уже никого не удивишь стентированием сосудов, заменой искусственного хрусталика глаза через разрез в один миллиметр. Медицина развивается, и ее задача теперь не только спасти жизнь, но и избавить человека от послеоперационных страданий. Хорошо, когда это удается.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как столичные кардиохирурги провели сложнейшую операцию по замене сердечного клапана 97-летней пациентке.



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