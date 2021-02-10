У детей болит голова, а старики теряют аппетит: ученые назвали симптомы коронавируса у людей разного возраста

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили новые симптомы, которые, как оказалось, часто возникают у COVID-инфицированных пациентов.

В ходе исследования выяснилось, что у заявивших о наличии у них любого из этих симптомов или их сочетания, тест на коронавирус чаще всего показывал положительный результат.

Так, среди частых симптомов участники исследования перечислили озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах, заявив, что именно они являются наиболее распространенными среди инфицированных после главных признаков заболевания: повышенной температуры, сильного кашля, потери обоняния и вкуса. При этом проявление признаков было разным в зависимости от возраста: если на головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, а на боль в мышцах — пациенты среднего возраста (18−54 лет), то потерю аппетита чаще всего отмечали пожилые пациенты (старше 55 лет).

В то же время 60% инфицированных сообщили, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей теста.

В свою очередь Центр контроля и профилактики заболеваний США заявил, что ношение двух масок (из ткани и медицинской маски, плотно прилегающей к лицу) позволяет усилить защиту от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее ученые выяснили, что при инфицировании британским штаммом коронавируса у пациента уже может не быть аносмии (потеря обоняния), но довольно активно развивается поражение легочной ткани, хотя при этом все проходит в легкой форме.

Фото allergy.org.ua/





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