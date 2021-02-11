Паспорта вакцинації: що заборонять тим, хто відмовиться щепитися

Найближчим часом в Україну мають надійти перші партії вакцини. Щоправда, наші громадяни обережно ставляться до вакцинації від коронавірусу. Так, за даними компанії «Рейтинг», 39% погоджуються щепитись, якщо вакцина буде доступна в аптеках, не готові — 56%. У випадку, якщо щеплення буде безкоштовним, готовність вакцинуватись висловило 43% опитаних, відповідно 52% - проти.

Але противникам щеплень варто готуватись до обмежень, які можуть на них очікувати. Чи мають право людину без щеплення не взяти на роботу або не впустити в кафе, «ФАКТИ» дізнались у адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна.

Якщо проаналізувати норми нашого Основного закону, стає зрозумілим, що громадянам дається право вибору щодо свого здоров’я. І це нормально для демократичного суспільства. Йдеться про особисту відповідальність пацієнта. Проте через пандемію багато країн планують вводити реєстри вакцинації і на основі цієї інформації видавати паспорти вакцинації, які дозволятимуть їх власникам вільно подорожувати та взагалі пересуватись. Україна не виняток. Неофіційно деякі ЗМІ вже повідомляють про плани до 2022 року ввести в Україні обов'язкові паспорти вакцинації.

У зв'язку з чим постає питання: чи зможуть на підставі даних такого реєстру відмовити у працевлаштуванні, приміром, на держслужбу або у відвідуванні тих чи інших громадських закладів (кінотеатрів, конференцій тощо), виїзді за кордон?

Відповідаючи на це питання, адвокат Головін згадує статтю 24 Основного закону, де вказано, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Це норма прямої дії.

— Є певні винятки, не без цього. Наприклад, відповідно до статті 27 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виконуваної ними роботи. У разі необґрунтованої відмови від щеплення, за поданням відповідних посадових осіб держсанепідслужби, вони до роботи не допускаються, — зауважує Денис Головін.

Обов'язкове щеплення потрібне при таких захворюваннях, як: туберкульоз, поліомієліт; дифтерія; кашлюк; правець; кір.

Як бачимо, коронавірусу у списку не має.

Цікаво, що обов’язкова вакцинація, зокрема на території ЄС, запроваджена не буде. Щоправда, наявність щеплення все ж впливатиме на суспільне життя. Зараз у багатьох країнах за межами ЄС дискутують про те, що без щеплення не дозволятиметься відвідувати громадські місця та користуватися певними послугами. Приміром, австралійська авіакомпанія Quantas на міжконтинентальних рейсах братиме на борт лише людей, які зробили щеплення від COVID-19. Для контролю може буде використаний спеціальний документ, у якому визначатиметься, робила чи ні людина щеплення. Йдеться про так звані паспорти вакцинації.

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Щодо правомірності такого поділу людей, то, як переконує Денис Головін, з точки зору права, це абсолютно легітимно для приватних компаній.

— Кожен власник може діяти згідно з установленими на підприємстві правилами. Наприклад, в ресторані, можуть не обслуговувати людей, які не мають щеплення. Чи відмовити у працевлаштуванні людям, що не пройшли вакцинацію, — пояснює адвокат.

Щодо держаних підприємств Денис Головін наводить за приклад німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. Ця компанія зобов'язана перевозити всіх без винятку пасажирів, але тих, хто не матиме щеплення, можливо, розміщуватимуть у спеціальних вагонах. У державних школах та дитсадках обов’язкової вакцинації не буде. Натомість в приватних навчальних закладах можуть вимагати, аби учні щепились проти коронавірусу.

Тож, відмовляючись від вакцинації, варто все ретельно зважити, адже йдеться не лише про власне здоров'я, а й повноцінне життя.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.

Фото Pexels

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