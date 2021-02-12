Минздрав запускает электронный сервис для онкобольных: что важно знать

В Украине создан электронный сервис для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. На специальном сайте onco.likicontrol.com.ua можно увидеть, какие из препаратов, назначаемых онкобольным, закуплены за госсчет и доступны бесплатно в региональных онкоцентрах.

«Не спешите покупать лекарства или объявлять в соцсетях сбор средств на лечение. Сначала проверьте все возможности получить лекарства бесплатно», — призывают создатели сервиса.

Кроме того, на сайте есть функция, чтобы планировать дальнейшее лечение. Подписавшись на информацию по какому-то конкретному препарату, можно получать уведомления, когда и каким онкоцентром он был закуплен и где лекарство можно получить бесплатно.

Сервис был создан по инициативе общественной организации онкопациентов «Лекарства Контроль» при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение».

Напомним, исследование 2019 года показало, что в среднем 373 украинца ежедневно узнают о своем онкодиагнозе. При этом часть пациентов отказывается от лечения из-за высокой стоимости терапии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно поддержать человека, узнавшего об онкозаболевании. Хорошей справочной службой могут стать тематические сообщества в соцсетях, созданные онкопациентами.

Фото pixabay.com



69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter