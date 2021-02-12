27.85 / 28.02 33.54 / 33.78
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

16 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко

17:24 14 февраля 2021
доктор

— Уже доказано, что новый вирус может поражать нервную систему, повреждая ее клетки, — говорит аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Причем страдают как основные единицы мозга — нейроны, так и клетки их энергетической и физической поддержки: астроциты. Многие пациенты испытывают невероятное чувство усталости, даже если перенесли болезнь в легкой форме. Также они иногда описывают свое состояние, «как будто мозг находится в тумане». Трудно ясно излагать мысли, сконцентрироваться на работе в офисе или в быту, возникает забывчивость (доказано, что память ухудшается у 40—50 процентов пациентов).

— Почему страдает память?

— Как показали исследования, вирус способен проникать в участок мозга, который называется гиппокамп и участвует в процессах запоминания. Если такого пациента не лечить, то со временем стойкое нарушение памяти в некоторых случаях может даже приводить к слабоумию (деменции).

— Что делать, если после выздоровления беспокоит бессонница?

— Обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Это реальная проблема, которая беспокоит каждого второго-третьего пациента, одолевшего коронавирусную инфекцию. Ведь из-за нарушения сна мозг не может нормально отдохнуть, очиститься, восстановиться.

Как справиться с головной болью и головокружением? Что поможет улучшить память? Нужно ли избавляться от слабости и апатии с помощью лекарств?

На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 16 февраля, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 февраля

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, кого бесплатно вакцинируют в феврале от ковида.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Мишина и Эллерт

Обнимай, целуй и буди среди ночи: Ксения Мишина трогательно призналась в любви своему избраннику

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер