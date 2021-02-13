Украинского студента признали вундеркиндом в США

Украинского студента Никиту Суворова, который придумал средство для очистки сосудов, признали вундеркиндом в США, пишет aptek24.ru.

По словам Никиты, секрет долголетия в сосудах.

«Если они чистые и здоровые, то можно запросто прожить 120 лет и даже больше, при этом чувствовать себя полностью здоровым», — утверждает он.

Студент подробно расписал свою инновационную методику очистки сосудов и продления жизни, за которую получил грант.

«Работа всех внутренних органов и систем зависит от качества кровоснабжения. Ведь, что такое кровоснабжение — это доставка кислорода и питательных веществ, а также забор углекислого газа и продуктов обмена к внутренним органам. В детстве, юношестве, молодости мы много двигаемся, сосуды у нас новые, эластичные, чистые — питание всех органов максимальное. Однако с возрастом мы двигаемся все меньше, а наши сосуды начинают загрязняться. Связано это с различными факторами — не только вредными (например, такими как курение, плохое питание, экология, малоподвижный образ жизни), но и вполне естественными (отложение липидов, например, которое происходит у всех)», — утверждает он.

По словам Суворова, загрязненные сосуды очень похожи на загрязненные трубы, наполненные ржавчиной.

«Что происходит в итоге? В итоге повышается давление воды, а сама вода становится невкусной. То же самое происходит и с сосудами. Когда на них откладывается холестерин или другие вещества, повышается давление (грязные сосуды — главная причина гипертонии!), сама кровь получается с примесями, кровоснабжение становится не таким, каким оно должно быть. В итоге страдают все органы и системы», — поясняет он.

По мнению студента, если же периодически чистить сосуды, то можно прожить хоть до 120 лет.

«Практически все современные препараты от гипертонии направлены на снижение в крови ангиотезин-превращающего фермента, что приводит к временному понижению давления (и расширению сосудов). Инновация в том, что вещество, которое я изобрел, направлено на нормализацию работы эндокринной системы, которая этот фермент вырабатывает. Как следствие, оно помогает не только на время убрать симптомы гипертонии, но и устранить причины ее появления — иными словами, гипертония проходит полностью. Вещество содержит специальные елементы, способствующие очистке сосудов и укреплению их стенок. То есть, устраняет главную причину гипертонии (отложения холестерина), а также препятствует разрывам сосудов и появлению инфаркта и инсульта», — говорит Суворов.

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