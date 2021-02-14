27.85 / 28.02 33.54 / 33.79
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Вспышка гепатита под Одессой: заболели 15 детей и один взрослый

11:16 14 февраля 2021
Госпитализация ребенка

На Одесчине в городе Раздельная зафиксирована вспышка гепатита А в частном детском доме — заболели 15 детей и взрослый опекун. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», — говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова в интервью изданию «Думская», первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты Лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

Так, было зафиксировано отклонение показателей качества питьевой воды.

На данный момент трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Тем временем в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, год тому назад вспышка гепатита была зафиксирована в поселке Боровая Харьковской области. Все заболевшие оказались учениками пятого класса.

Фото Pixabay

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Сергей Соседов

Жизнь превратилась в ад: Сергей Соседов рассказал о болезни, которая «страшнее коронавируса»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер