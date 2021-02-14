Доктор Комаровский объяснил, как не стоит чихать во время пандемии

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что научив детей и взрослых правильно чихать, можно не допустить бесконтрольного распространения инфекции.

Советы медик опубликовал в Instagram.

Доктор напомнил, что при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели.

По его словам, активно чихающий малолетний ребенок в течение одного дня может заразить всех детсадовских одногруппников.

Комаровский призывает с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.

«Последнее, кстати, наблюдается очень часто — почувствовав приближение чиханья, конкретный чихающий субъект сжимает ноздри и закрывает рот (себе или дитю). Как следствие — пыль, слизь и т. п. местные раздражители, которые, собственно и стали первопричиной чиханья, оторвавшись от слизистой оболочки, движутся туда, где создается пониженное давление. Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтоб вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита», — пишет доктор.

Напомним, недавно Комаровский высказался не на медицинскую тему, а на политическую, но связанную со здоровьем украинцев. Он настаивает на том, что президенту Зеленскому все еще нужен в администрации квалифицированный эксперт по медицине.

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