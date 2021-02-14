Доктор Комаровский объяснил, как не стоит чихать во время пандемии
Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что научив детей и взрослых правильно чихать, можно не допустить бесконтрольного распространения инфекции.
Советы медик опубликовал в Instagram.
Доктор напомнил, что при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели.
По его словам, активно чихающий малолетний ребенок в течение одного дня может заразить всех детсадовских одногруппников.
Комаровский призывает с раннего детства приучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.
«Последнее, кстати, наблюдается очень часто — почувствовав приближение чиханья, конкретный чихающий субъект сжимает ноздри и закрывает рот (себе или дитю). Как следствие — пыль, слизь
Напомним, недавно Комаровский высказался не на медицинскую тему, а на политическую, но связанную со здоровьем украинцев. Он настаивает на том, что президенту Зеленскому все еще нужен в администрации квалифицированный эксперт по медицине.
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