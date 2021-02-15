Из-за вейпов человек теряет память, у него рассеивается внимание

Вейпы не могут считаться безопасной альтернативой сигаретам. Доказательства в пользу этого утверждения предоставил медицинский центр Университета Рочестера (США), передает Medical Express. Специалисты исследовали влияние вейпов на разные возрастные группы и пришли к выводу, что у всех курящих возникают когнитивные нарушения. И взрослые, и подростки, начавшие использовать вейпы, заявляли, что им стало труднее сфокусировать внимание, запоминать информацию и принимать решения.

Чем раньше человек начинал использовать вейп, тем более выраженными были проблемы. Специалисты напоминают: подростковый возраст — критическое время для развития мозга, особенно для становления функций высшего порядка. Так как вейпы содержат никотин, их использование в этом возрасте может вызвать у подростка предрасположенность к курению на нейронном уровне и спровоцировать целый ряд негативных последствий.

Новые исследования университетов Йеля, Джонса Хопкинса и Принстона показывают, что вейпинг увеличивает риск развития рака груди, пишет The Daily Mail. Вейпы создают среду, способствующую развитию опухолей. Был проведен эксперимент на самках мышей, одна часть которых находилась на свежем воздухе, а другая подвергалась воздействию испарений электронных сигарет. Через две недели всем животным ввели опухолевые клетки. По истечении шести недель оказалось, что опухоли росли почти в два раза быстрее у мышей, подвергшихся воздействию испарений. Кроме того, стало известно, что у вдыхающих пары электронных сигарет чаще появлялись легочные метастазы.

Комитет по токсичности правительства Великобритании заявил, что вейпинг может усугубить течение заболеваний сердца и легких. Известно, что электронные сигареты работают за счет нагрева жидкости, обычно содержащей никотин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Эти пары очень токсичны. Вот почему, по мнению ученых, утверждение, что вейпинг намного безопаснее обычных сигарет, в корне неверно.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине существенно ограничена продажа электронных сигарет.

Фото: pixabay



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