Переболевшим коронавирусом грозит смертельная опасность: ученые сделали неожиданное открытие

Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, даже после выздоровления расслабляться не стоит. COVID-19 крайне травмирующе сказывается на состоянии сердечной мышцы. Миокардиты (воспаления и повреждения клеток сердечной ткани) наблюдались более, чем у половины пациентов, перенесших ковид. Об этом сообщает HealthDay.

Новое исследование о влиянии коронавирусной инфекции на работу сердца было опубликовано в European Heart Journal. Группа докторов из Лондонского Королевского госпиталя собрала данные по шести больницам и проанализировала состояние 148 пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. При выписке выздоровевшим сделали МРТ сердца и сосудов. Обнаружилось, что в 54% случаев последствием болезни стали повреждения сердечной ткани. У 19 процентов обследованных диагностирован инфаркт миокарда. Причем до госпитализации пациенты в основном не имели проблем с сердцем и не обращались к кардиологам.



«Примерно у половины пациентов на МРТ были выявлены аномалии, свидетельствующие о повреждении миокарда в период заболевания COVID-19», — говорят авторы исследования.

Напомним, ранее было установлено, что коронавирусная инфекция ухудшает функции головного мозга. Последствиями болезни могут стать повышенная тревожность, бессонница, постоянная усталость.

Фото pixabay.com

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter