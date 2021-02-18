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Здоровье и медицина

Переболевшим коронавирусом грозит смертельная опасность: ученые сделали неожиданное открытие

18:59 18 февраля 2021
доктор и пациент

Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, даже после выздоровления расслабляться не стоит. COVID-19 крайне травмирующе сказывается на состоянии сердечной мышцы. Миокардиты (воспаления и повреждения клеток сердечной ткани) наблюдались более, чем у половины пациентов, перенесших ковид. Об этом сообщает HealthDay.

Новое исследование о влиянии коронавирусной инфекции на работу сердца было опубликовано в European Heart Journal. Группа докторов из Лондонского Королевского госпиталя собрала данные по шести больницам и проанализировала состояние 148 пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. При выписке выздоровевшим сделали МРТ сердца и сосудов. Обнаружилось, что в 54% случаев последствием болезни стали повреждения сердечной ткани. У 19 процентов обследованных диагностирован инфаркт миокарда. Причем до госпитализации пациенты в основном не имели проблем с сердцем и не обращались к кардиологам.

«Примерно у половины пациентов на МРТ были выявлены аномалии, свидетельствующие о повреждении миокарда в период заболевания COVID-19», — говорят авторы исследования.

Напомним, ранее было установлено, что коронавирусная инфекция ухудшает функции головного мозга. Последствиями болезни могут стать повышенная тревожность, бессонница, постоянная усталость.

Фото pixabay.com

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