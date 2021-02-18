Еще одного украинца «разобрали на органы»: благодаря ему четыре человека будут жить

В Киеве в ночь на 18 февраля четырем пациентам были пересажены новые органы: сердце, печень и обе почки. Донором стал 47-летний мужчина, скончавшийся из-за кровоизлияния в мозг. Семья мужчины дала согласие на использование органов. Благодаря донору, четверо людей получили шанс на полноценную здоровую жизнь. Об этом сообщила Ирина Заславец, основатель платформы IDonor.

Новое сердце теперь бьется в груди 46-летнего киевлянина Валентина, много лет страдавшего дилатационной кардиомиопатией. Другими словами, прежнее сердце мужчины не могло нормально прокачивать кровь, и жизнь Валентина была под большой угрозой. Пересадкой занималась команда Института сердца, а руководил процессом ученик Бориса Тодурова, завотделением трансплантации органов и тканей Гавриил Ковтун.

Пересадку донорской почки проводили в Киевской больнице № 1 (Красный Хутор). 22-летний киевлянин 13 лет ждал трансплантации, поскольку его собственные почки перестали работать.

Вторую почку пересадили 30-летней пациентке, вынужденной последние три года регулярно подвергаться гемодиализу. Орган пересадили в Институте Шалимова.

Реципиентом печени стала 49-летняя женщина. Ее спасителями стали хирурги-трансплантологи из Института Шалимова НАМН Украины.

Напомним, ранее львовянка, умершая от аневризмы головного мозга, стала донором органов для четверых тяжелобольных из Львова. Были пересажены сердце, печень и две почки.

Фото surgery.org.ua/Facebook, Heart.Institute.Kyiv/Facebook

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