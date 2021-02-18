«У женщин есть только один вид сексуальной патологии»: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-сексопатолог

Что такое женская сексуальность? Ее можно выработать или она закладывается природой?

— Генетическое программирование — это только фундамент для построения сексуальной жизни, — объясняет научный руководитель столичного Центра сексуального здоровья и долголетия доктор медицинских наук, профессор Борис Ворник. — А в основном женщина приобретает сексуальность в процессе воспитания, взросления, общения. Даже маленькие девочки более кокетливы и мягче, чем мальчики, по-другому играют. А формирование сексуальных ощущений, чувств начинается после того, как девочка общается с противоположным полом, затем — приобретает сексуальный опыт.

— Что же такое — женская сексуальность?

— Она имеет три составляющих: социальную, медицинскую и психологическую. Социальные отношения, включая семейные, очень важны. Сейчас многие женщины зарабатывают больше мужчин, что накладывает отпечаток на взаимоотношения, способность чувствовать и наслаждаться интимной жизнью.

Влияет на женскую сексуальность состояние здоровья. Качество секса ухудшается, если женщина страдает гинекологическими или эндокринными заболеваниями, при которых изменяется уровень гормонов, либо любой тяжелой болезнью. Опасны стрессы, которые в период пандемии COVID-19 и вынужденной изоляции влияют на отношения внутри семьи. Людям пришлось проводить много времени вместе, а многие уже отвыкли.

— Можно ли сексуальность натренировать?

— Сейчас полным-полно различных, иногда довольно сомнительных, курсов по обучению сексуальности, техникам секса. Но если нет чувств, то никакого развития сексуальности не будет.

— Что делать, если мужчина гораздо моложе?

— Радоваться! Красота — в глазах смотрящего: если любимую видят прекрасной, то она и чувствует себя такой. У женщин есть только один вид сексуальной патологии — полное отсутствие секса.

В каком возрасте сексуальность проявляется ярче? Влияет ли на интимную жизнь высокая зарплата женщины? Что делать, если женщина не получает в сексе удовольствия? На эти и другие вопросы в понедельник, 22 февраля, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит сексопатолог доктор медицинских наук Борис Михайлович Ворник. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 4 марта

Как информировали ранее «ФАКТЫ», у мужчины с хроническим простатитом, который воздерживается от секса, может усилиться воспаление.

Фото: pixabay

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