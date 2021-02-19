Почему веганство опасно для детского организма

Финские специалисты обследовали детей в возрасте от года до семи лет, родители которых веганы и эти правила питания распространяют на своих отпрысков. Результаты исследования, опубликованные в журнале EMBO Molecular Medicine, показали у детей-веганов существенную нехватку витамина А и пограничный уровень витамина D. Заметно ниже оказались и уровни омега-3 жирных кислот, крайне важных для развития, а также холестерина и липопротеинов высокой и низкой плотности, которые вредны для взрослых, а детям жизненно необходимы.

Исследование еще раз доказало: для оптимального роста и развития человека нужно не просто достаточное количество пищи, но и качественное питание с правильным содержанием белка. Он содержится в мясе, птице, рыбе, яйцах, молочных продуктах. Отказаться следует лишь от колбасы, мясных полуфабрикатов и блюд из фастфуда. Очень важны витамины, минералы, омега-3 и другие незаменимые вещества. В меню должны быть разнообразные овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыба, цельнозерновые продукты.

Тем временем специалисты выяснили, что отказ от потребления мяса делает вегетарианцев менее сексуальными.

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