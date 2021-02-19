Александр Шевченко передал 40 кислородных концентраторов больницам Ивано-Франковщины

Прикарпатье продолжает бить антирекорды по количеству заболевших COVID-19. За сутки на Ивано-Франковщине заболели почти 800 человек. Несмотря на то что пандемия бурлит уже год, больным катастрофически не хватает свободных мест и медицинского оборудования. Проблему частично удается решать за счет помощи местных благотворителей.

«Мы привезли 40 кислородных концентраторов, которые в течение нескольких следующих дней появятся в больницах Ивано-Франковщины», — рассказал один из благотворителей, депутат Ивано-Франковского облсовета от партии «За майбутнє» Александр Шевченко.

Нардеп отметил, что все эти аппараты закуплены Благотворительным фондом Игоря Палицы «Тільки разом».

«С начала пандемии Благотворительный фонд выделил на борьбу с коронавирусом более 13 млн гривен. Это закупка и аппаратов ИВЛ, и систем подачи кислорода, и средств защиты для врачей», — сказал Шевченко.

По словам главного врача Городской клинической больницы № 1 Тараса Василика, такие концентраторы чрезвычайно актуальны.

«Ведь важнейшим для наших пациентов с ковидом является оксигенотерапия. А та кислородная терапия, которая есть в наших заведениях, не в состоянии оказывать адекватную помощь. Мы сможем разместить аппараты там, где нет жидкого кислорода. Это и в перинатальном центре, и в палатах, где не успели провести кислород. Поэтому искренне благодарим, потому что это действительно огромный подарок для пациентов», — подчеркнул Василик.

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