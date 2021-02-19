Украинский профессор-офтальмолог Сергей Рыков получил Мальтийский орден

«Свое детство надо видеть!» Эта фраза стала его жизненной программой: профессор Сергей Рыков многие годы добивался того, чтобы борьба за зрение ребенка начиналась буквально с его первых дней. Благодаря Рыкову в Украине была создана четкая система обследования и лечения детей, позволившая полностью или частично вернуть зрение малышам с врожденными проблемами. Для этого применялись самые передовые мировые технологии, обучались специалисты, объединялись единомышленники. Сергей Александрович возглавил Ассоциацию детских офтальмологов Украины, которые, как и он, считали, что ребенок должен видеть яркие краски, четкие линии, красоту природы, мамины глаза. Многие годы профессор Рыков коллекционировал рисунки своих маленьких пациентов, и на стене в его кабинете в рамочках висели именно эти первые картины — самые ценные, самые важные. Они напоминали об успехах в возвращении зрения. Показывая рисунки, Сергей Александрович точно помнил историю каждого маленького художника: «Этого ребенка прооперировали еще в роддоме из-за ретинопатии — приварили сетчатку. А этому исправили косоглазие. Вот картина малыша, который чуть не ослеп из-за травмы…» О многих его пациентах, о чуде спасения зрения «ФАКТЫ» писали не раз, контакты с нашей газетой у профессора Рыкова сложились давно. Поэтому вручить ему награду решено было в редакции «ФАКТОВ».

— Почти два года назад по инициативе международного сообщества офтальмологов, в частности таких всемирно известных специалистов, как Герд Ауферт (Германия), профессор Франко Мерчеза (главный офтальмолог Мальты), и большой группы офтальмологов Украины, возникла идея подать в комитет Мальтийского ордена представление на награждение профессора Рыкова, и сейчас я имею честь передать Сергею Александровичу эту награду, — сказал во время вручения Мальтийского креста уполномоченный представитель наградного фонда этой организации Олег Ковригин. — К сожалению, из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Сергей Александрович не смог лично побывать в столице Мальты Валлетте, где обычно на церемонии собирается много людей — специалистов в области медицины, представителей интеллигенции из разных стран мира. Сейчас в Киеве я действую по поручению наградного фонда. Было учтено то, что профессор Рыков является автором более 550 научных публикаций, зарегистрировал 22 патента на изобретения, которыми пользуются коллеги во всем мире, под его руководством защитили диссертации два доктора медицинских наук и 22 кандидата. Создана целая офтальмологическая школа! Вклад этого человека в медицину, в частности в детскую офтальмологию, не мог остаться незамеченным. Я передаю профессору Рыкову наградные документы и орден Чести, на котором написано: «Светя другим, сгораю сам».

Получая награду, профессор Рыков сказал:

— Я всегда мечтал, чтобы мною гордились родители, но они могут видеть меня уже только с небес. А еще многие годы я считал своим духовным наставником Блаженнейшего митрополита Владимира, который в свое время предложил создать благотворительные кабинеты охраны зрения при монастырях. Когда мы с коллегами это сделали, а затем приезжали консультировать жителей окрестных сел, обращавшихся за помощью, всегда ощущали, что выбрали правильный путь.

Хочу также поблагодарить редакцию «ФАКТОВ», всегда поддерживающего меня главного редактора, всех журналистов. Благодаря прессе я стал, как говорят друзья, «самым медийным профессором». Горжусь этим и считаю, что вместе с редакцией мы делаем большое дело: люди узнают о тревожных сигналах, вовремя обращаются к офтальмологам — и это зачастую спасает им зрение.

— Благотворительностью доктор Рыков занимается еще с тех пор, как пришел в профессию, то есть почти сорок лет, — говорит главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец. — Желание творить добро является характерной чертой Сергея Александровича, которого я знаю не одно десятилетие, и в этом его кредо полностью совпадает с концепцией нашего издания. Невероятные истории спасения детей и взрослых стали возможны благодаря высокому профессионализму, отзывчивости и желанию помочь каждому, кто в этом нуждается. Поэтому я уверен, что столь высокая награда — Мальтийский крест — вручена действительно человеку достойному.

На фото в заголовке: Во время вручения Сергею Рыкову ордена Мальтийского креста уполномоченный представитель наградного фонда Олег Ковригин (на фото в центре) сказал: «Этот орден мы вручаем человеку, чьи достижения в области офтальмологии признаны мировым сообществом». А главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец (на фото справа) подчеркнул, что награда действительно нашла достойного человека — друга редакции и героя многих наших публикаций

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