В Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19, поставка первых доз которой (500 тысяч) ожидается во вторник, 23 февраля.

Как сообщают в украинском Минздраве, зарегистрирован препарат от Оксфордского университета и британско-шведской компании для экстренного медицинского применения, который уже одобрила Всемирная организация здравоохранения. Разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

«Вакцина, Oxford / AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована», — отметили в Минздраве.

Отмечается, что на данный момент украинская сторона получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

«Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия)», — отметили в МОЗ и добавили, что министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии вакцины в 500 тысяч доз в воскресенье, 21 февраля.

Напомним, что ранее Максим Степанов сообщил об успешном завершении переговоров по увеличению поставок в Украину американской вакцины NovaVax на пять миллионов доз. Общий объем вакцин от NovaVax, поставка которых ожидается с лета 2021 года, на сегодняшний день составляет 15 миллионов доз.

Фото с Pixabay.

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