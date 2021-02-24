Минздрав запустил интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

В Украине работают 2373 пункта, где граждане могут пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус, а также сдать быстрый тест на антиген.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, отметив, что запущена интерактивная карта, при помощи которой можно узнать адрес ближайшего пункта тестирования. 65 таких пунктов развернуты в Киеве

«Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт», — говорится в сообщении.

Напомним, что на данный момент в Украине зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции — препарат CoviShield/AstraZeneca и вакцина Pfizer.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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