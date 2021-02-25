Moderna объявила разработку вакцины от южноафриканского штамма ковида
В Национальный институт здравоохранения США для клинических испытаний направлена обновленная версия вакцины против COVID-19 от компании Moderna — препарат разработали для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса.
Как передает «Интерфакс», обновленная вакцина будет и бустерной (дополнительной дозой вакцины, вводимой после первичного курса иммунизации), и первичной для тех, кто не болел COVID-19 и не был привит.
В компании также отметили, что проверят влияние на иммунитет более низкой дозы ее нынешней вакцины от COVID-19, ряд участников исследования уже получил третью дозу.
«Мы быстро переходим к тестированию обновлений вакцин, которые касаются новых вариантов вируса», — заявил гендиректор компании Стефан Бансель. Однако он не уточнил, когда обновленная вакцина станет доступной для использования.
Напомним, что первую прививку от коронавируса в Украине сделали 24 февраля 2021 года. Вакцинацию начали с врача-реаниматолога Евгения Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.
Иллюстративное фото с Pixabay.8
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