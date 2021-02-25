27.85 / 28.03 33.66 / 34.04
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Исследование: вакцина Pfizer эффективна на 92% после введения двух доз

9:49 25 февраля 2021
Вакцина

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer показала 92-процентную эффективность для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз и 62-процентную — после введения первой дозы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», о ходе исследований препарата пишет журнал New England Journal of Medicine. Отмечается, что предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев равняется 72 процентам.

При этом исследования показывают, что препарат действует одинаково эффективно как на людей старше 70 лет, так и на молодых.

Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тысяч человек в возрасте от 16 лет и старше.

Ранее в компании Moderna сообщили о разработке препарата для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса — вакцину направили на клинические исследования в Национальный институт здравоохранения США.

Иллюстративное фото с Pixabay.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

мария максакова

«Это не для слабонервных»: Мария Максакова показала операцию с уколами в лицо

Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер