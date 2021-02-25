Исследование: вакцина Pfizer эффективна на 92% после введения двух доз

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer показала 92-процентную эффективность для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз и 62-процентную — после введения первой дозы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», о ходе исследований препарата пишет журнал New England Journal of Medicine. Отмечается, что предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев равняется 72 процентам.

При этом исследования показывают, что препарат действует одинаково эффективно как на людей старше 70 лет, так и на молодых.

Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тысяч человек в возрасте от 16 лет и старше.

Ранее в компании Moderna сообщили о разработке препарата для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса — вакцину направили на клинические исследования в Национальный институт здравоохранения США.

Иллюстративное фото с Pixabay.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter